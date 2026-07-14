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Nel Bresciano sono arrivati 47 nuovi carabinieri

Tredici donne e 34 uomini, tutti tra i 20 e i 25 anni, sono stati accolti dal prefetto Andrea Polichetti e saranno assegnati ai presidi della provincia, dai centri urbani alle valli e alle zone lacustri
Il prefetto Andrea Polichetti e il colonnello Alberto Raucci con i nuovi carabinieri
Il prefetto Andrea Polichetti e il colonnello Alberto Raucci con i nuovi carabinieri

Quarantasette nuovi carabinieri sono arrivati nel Bresciano per rafforzare i servizi di controllo del territorio e la presenza dell’Arma nei diversi comuni della provincia. A dare loro il benvenuto, nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, è stato il prefetto di Brescia Andrea Polichetti, in visita al Comando provinciale dei Carabinieri.

Il prefetto è stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Alberto Raucci, e ha incontrato i militari appena giunti sul territorio dopo aver concluso il percorso di formazione negli istituti dell’Arma.

Il contingente

Il nuovo contingente è composto da 13 donne e 34 uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e provenienti da diverse regioni italiane. I giovani carabinieri saranno destinati ai presidi distribuiti sul territorio provinciale, contribuendo a incrementare la presenza dell’Arma non soltanto nei principali centri urbani, ma anche nelle valli, nelle aree montane e lacustri e nei comuni del circondario.

L’arrivo dei nuovi militari consentirà in particolare di aumentare i servizi esterni, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. Una presenza più capillare dovrebbe inoltre favorire un rapporto ancora più diretto con le comunità locali, offrendo ai cittadini punti di riferimento maggiormente visibili e accessibili.

Sul territorio

Nel corso dell’incontro Polichetti ha richiamato l’importanza della conoscenza del territorio e delle comunità nelle quali i carabinieri saranno chiamati a operare. Il prefetto ha invitato i nuovi arrivati a mantenere un rapporto costante con la popolazione, improntato all’ascolto e all’attenzione verso le esigenze dei cittadini.

Polichetti ha infine ringraziato il Ministero dell’Interno per il rafforzamento della presenza dei Carabinieri nella provincia di Brescia. L’assegnazione dei 47 militari rappresenta, secondo la Prefettura, un potenziamento concreto dei presidi di sicurezza e dei servizi di prossimità sul territorio.

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