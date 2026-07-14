Nel Bresciano sono arrivati 47 nuovi carabinieri

Tredici donne e 34 uomini, tutti tra i 20 e i 25 anni, sono stati accolti dal prefetto Andrea Polichetti e saranno assegnati ai presidi della provincia, dai centri urbani alle valli e alle zone lacustri

14 luglio 2026 1 ' di lettura

Il prefetto Andrea Polichetti e il colonnello Alberto Raucci con i nuovi carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carabinieriAndrea PolichettiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...