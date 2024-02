Nei cieli della Bassa avvistati i maestosi stormi di gru

I cieli di alcuni paesi della Bassa bresciana si troverebbero lungo la rotta migratoria delle gru. Lo dimostrano le immagini e i video che, nello specifico, giungono da Remedello, dove, da qualche giorno, i residenti stanno assistendo a questo spettacolo suggestivo.

Stormi

Uno spettacolo visivo, ma anche musicale, che richiama l'attenzione di chi sa stupirsi per la varietà del mondo naturale. E non è il primo anno che i remedellesi segnalano questo fenomeno. Da quanto appreso, le gru, naturalmente avvistate e sentite sempre in questi giorni anche in altre zone d'Italia, starebbero viaggiando per la loro migrazione stagionale con la quale rientrano ai luoghi di nidificazione, ad esempio verso l'Europa settentrionale e orientale.

In autunno, invece, al contrario, si sposterebbero migrando verso i siti di svernamento meridionali che si troverebbero principalmente in Africa orientale e occidentale, in Spagna e in Francia meridionale.