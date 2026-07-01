Negoziante derubata e picchiata in stazione, due donne arrestate

La responsabile del Tomarket aveva notato che le due stavano rubando degli alcolici e le ha inseguite sul piazzale

Paolo Bertoli Giornalista 01 luglio 2026 1 ' di lettura

Agenti di polizia in stazione a Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rapina impropriaaggressionestazione di BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...