‘Ndrangheta a Brescia, Pollini: «Mafie stabili sul territorio bresciano sono inaccettabili» ͏

La presidente della Commissione speciale antimafia di Regione Lombardia, Paola Pollini, esprime profonda preoccupazione per i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la provincia di Brescia. L'operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia ha portato all'arresto di 33 persone, tra cui un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, un ex esponente della Lega e una religiosa, accusati di legami con un'associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista legata alla cosca Tripodi.

«Questi fatti evidenziano la pervasività della criminalità organizzata nel nostro territorio e la sua capacità di infiltrarsi nelle istituzioni locali», ha dichiarato la Presidente Pollini. «È fondamentale mantenere alta la guardia e rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto a nostra disposizione. Negli anni, da parte delle istituzioni del nord, si è passati da una completa censura della presenza mafiosa a una tiepida presa d’atto, quasi fosse inevitabile il loro arrivo. È arrivato il momento di ribadire che il radicamento mafioso è un fenomeno inaccettabile».

«Esprimo un sincero ringraziamento alle Forze dell'ordine e alla magistratura per l'impegno e la dedizione che dimostrano quotidianamente, ma occorre uno sforzo in più, da parte di tutti, per garantire la legalità nelle nostre comunità».

'Ndrangheta a Brescia, le dichiarazioni del procuratore capo

In risposta a questi eventi, la presidente Pollini si impegna a richiedere al Comune di Brescia l'implementazione di presidi antimafia efficaci. «È necessario adottare misure concrete per prevenire e contrastare l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel tessuto economico-sociale. Avvierò un’interlocuzione con la Sindaca di Brescia per chiedere l’istituzione di una Commissione antimafia anche in Comune». La Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia continuerà a monitorare attentamente la situazione e a promuovere iniziative volte a rafforzare la cultura della legalità e la lotta contro la criminalità organizzata.