‘Ndrangheta a Brescia, Francesco Tripodi non risponde al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere – nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip – Francesco Tripodi, considerato uno dei riferimenti della cosca della ‘Ndrangheta radicata in provincia di Brescia e arrestato ieri con il padre Stefano nell’ambito dell’inchiesta della procura di Brescia, che con 30 arresti e il sequestro di quasi 2 milioni di euro ha fatto luce su presunte infiltrazioni mafiose nel tessuto economico bresciano.

I Tripodi e suor Donelli

Francesco Tripodi è detenuto nel carcere di Piacenza mentre il padre Stefano è a Opera e sarà interrogato nei prossimi giorni. È previsto invece per venerdì prossimo in tribunale a Brescia, l’interrogatorio di suor Anna Donelli, ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.