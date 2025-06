Nazionale Italiana di Pasticceria, la selezione si terrà a Brescia

Al via le selezioni per comporre la nuova Nazionale Italiana di Pasticceria per la prossima Coppa d’Europa 2026 (Parigi, 19-20 gennaio), che darà la possibilità di qualificarsi per la Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, prevista a gennaio 2027. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 28 luglio.

La selezione

La selezione italiana si svolgerà giovedì 11 settembre alla Cast Alimenti di Brescia, «sede storica del Club Italia e centro d'eccellenza della formazione pasticcera italiana». La competizione si terrà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti del settore, da nord a sud.

I candidati potranno scegliere di partecipare in una o più delle seguenti quattro categorie: pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato, pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione, pièce artistica in cioccolato con torta gelato e scultura in ghiaccio con torta gelato.

A ogni prova verrà assegnato un punteggio; i tre concorrenti con il punteggio complessivo più alto (calcolato sulla somma delle prove sostenute) comporranno la squadra nazionale italiana per la Coupe d’Europe.

L’esperienza

«Con questa nuova selezione – afferma Alessandro Dalmasso, presidente del Club Italia Coupe du Monde de la Pâtisserie – intendiamo valorizzare il talento dei professionisti italiani, invitandoli a partecipare per dare lustro al talento nazionale e vivere un’esperienza formativa e professionale unica nel suo genere. La Coupe d’Europe rappresenta una tappa fondamentale verso l’élite della pasticceria mondiale, e il nostro obiettivo è che, anche questa volta, l’Italia si distingua per passione ed eccellenza».