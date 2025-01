Navigard, come funzionerà il «Grande Fratello» in autostrada

Autostrade per l’Italia nel 2026 lancerà il sistema integrato per la sicurezza stradale: funziona con radar, sensori e telecamere che controllano il comportamento di guidatori e guidatrici in tempo reale

Il sistema Navigard

Radar sempre attivi, una rete di telecamere, sistemi di pesatura nel transito e autostrade cablate. Si basa su questo il nuovo sistema «Navigard» realizzato da Autostrade per l’Italia per garantire la sicurezza sulla rete autostradale. Insomma molto di più e più sofisticato di uno strumento per il controllo della velocità media come a suo tempo fu il «Tutor». Sobri, ma attaccati al telefonino: decuplicano le patenti ritirate L’innovazione Si tratta di un’innovazione varata per il 2026, un sistem