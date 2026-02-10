Nave, code sulla strada del Caffaro per il cantiere del semaforo

Chi questa mattina scendeva sulla Provinciale 237 del Caffaro da Caino o dalla Valsabbia verso Nave si è trovato di punto in bianco fermo in coda. Specialmente nell’ora di punta, quella in cui tutti si recano al lavoro, le auto rallentate o completamente ferme in alcuni tratti hanno fatto supporre ai più che ci fosse stato un incidente. La situazione, piuttosto insolita e inaspettata per chi percorre quel tratto di strada, è stata in realtà causata dall’allestimento del cantiere per la realizzazione del nuovo semaforo all’uscita della Pieve della Mitria.

Il progetto

I lavori, iniziati lunedì mattina, fanno parte di un intervento più ampio in programma sull’arteria stradale, dove sarà collocata una serie di nuovi semafori per regolare il traffico in prossimità degli incroci più pericolosi.

«Con un investimento di circa 55mila euro viene realizzato un intervento attesissimo da molti anni: il semaforo di uscita dalla Pieve della Mitria – ha spiegato il sindaco Matteo Franzoni –. Si tratta di un presidio di sicurezza che si aggiunge ad altri interventi già presenti sul territorio e che hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, soprattutto alla luce dell’aumento di popolazione nella zona e del flusso di visitatori verso la Pieve, rendendo più sicuro il transito quotidiano per residenti e utenti occasionali».

Tempi e modalità

L’assessore ai Lavori pubblici, Folco Donati, precisa tempi e modalità dei lavori: «Ci vorranno meno di due settimane per le opere edili e tre, quattro giorni al massimo per l’installazione dei semafori. Il primo sarà collocato all’uscita dei mezzi dalla Pieve Vecchia per chi scende da Caino verso Nave, mentre sulla carreggiata opposta ne saranno montati due: il primo poco dopo il Casello, salendo verso Caino, il secondo a circa 80 metri dall’incrocio con via Pieve Vecchia».

Il funzionamento dei nuovi semafori sarà gestito dai sensori di presenza, così che il rosso scatti solo all’occorrenza, evitando code nei momenti di maggior traffico. «Riguardo alle presunte code di stamattina, qualche piccolo disagio c’è stato – aggiunge Donati – ma da domani, oltre al semaforo di cantiere, saranno presenti addetti incaricati di coordinare il flusso delle auto e garantire maggiore sicurezza in prossimità dei punti critici».

Il contesto

L’intervento, ribadisce l’Amministrazione, «rientra in un impegno più ampio incentrato sulla sicurezza stradale e già testimoniato dalla realizzazione di spartitraffico, rotatorie, ultima quella di Cortine, e piste ciclabili». A questi si aggiunge il semaforo pedonale vicino alla scuola elementare Don Milani, «installato per agevolare l’attraversamento in sicurezza di studenti e cittadini – conclude il sindaco –. Interventi che confermano la costante attenzione verso la riduzione dei rischi e la tutela degli utenti più vulnerabili».