Nave, investe un’anziana mentre porta la moglie incinta a partorire

Stava guidando verso l’ospedale Civile per portare la moglie 29enne a partorire, già in travaglio, quando in via Brescia a Nave ha investito una signora di 80 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. È successo questa mattina attorno alle 6.30: l’anziana è caduta a terra e ha rimediato una frattura ad una gamba. Immediatamente soccorsa, la donna è stata ricoverata al Civile. Apparsa in gravi condizioni in un primo momento, non sarebbe in pericolo di vita.

Nello stesso ospedale è stata portata anche la giovane donna, incinta al nono mese, che è stata assistita dai medici durante il travaglio.