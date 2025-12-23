Giornale di Brescia
Nave, investe un’anziana mentre porta la moglie incinta a partorire

L’auto guidata dall’uomo ha urtato l’80enne che stava attraversando sulle strisce, ricoverata al Civile con una frattura alla gamba. Nello stesso ospedale la donna in travaglio
L'ingresso dell'ospedale Civile di Brescia
Stava guidando verso l’ospedale Civile per portare la moglie 29enne a partorire, già in travaglio, quando in via Brescia a Nave ha investito una signora di 80 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. È successo questa mattina attorno alle 6.30: l’anziana è caduta a terra e ha rimediato una frattura ad una gamba. Immediatamente soccorsa, la donna è stata ricoverata al Civile. Apparsa in gravi condizioni in un primo momento, non sarebbe in pericolo di vita.

Nello stesso ospedale è stata portata anche la giovane donna, incinta al nono mese, che è stata assistita dai medici durante il travaglio.

Argomenti
donna incintaincidenteanzianastrisce pedonalitravaglioNave
  3. Ricarica la pagina se necessario