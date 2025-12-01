A Sirmione il Natale arriva a ritmo di musica: gli eventi in programma

Non solo luci e decorazioni. Il Natale a Sirmione è la sensazione di calore e comunità che si respira nell’aria, mentre il paese si anima con un palinsesto di eventi dedicati alla magia delle feste.

Musica

La musica è la grande protagonista del calendario di appuntamenti, che prenderanno il via sabato 29 novembre con la rassegna «Note di Natale»: dalle 16 alle 19 gli Ottoni di Babbo Natale animeranno il centro storico, facendo da colonna sonora all’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza Castello alle 17. Il piccolo borgo risuonerà nuovamente sabato 20 dicembre alle 11 con lo swing anni ’40 e ’50 di Bixio & The Crooners, che si esibiranno in piazza Carducci, e sabato 27 sempre alle 11 con i Boogie Airlines e il loro Rock’n’Roll anni ’50.

La Scuola Civica di Musica si esibirà nel Concerto dell’Immacolata lunedì 8 dicembre alle 20.30 nella chiesa di S. Maria di Lugana, l’Accademia Showbiz porterà sul palco del Palazzo dei Congressi il musical «La fabbrica di cioccolato» sabato 13 dicembre alle 15 e sabato 10 gennaio alle 17, la Kabou Band riscalderà la pista di pattinaggio con il suo sound rock domenica 14 dicembre alle 15, mentre la Catullo Sound Orchestra è attesa per il concerto «Big Cabaret» domenica 21 alle 16 al Palazzo dei Congressi.

Per tutta la famiglia

Tantissime quest’anno le iniziative dedicate ai bambini. Dal primo dicembre al 6 gennaio in biblioteca sarà allestito uno scaffale tematico con storie di Natale, mentre giochi, laboratori e animazione saranno protagonisti del Villaggio itinerante di Babbo Natale, che farà tappa sabato 6 dicembre dalle 11 in piazza Mercato a Colombare e domenica 21 sul lungolago di Lugana. Magico, come ogni anno, sarà l’arrivo di Santa Lucia, venerdì 12 dalle 17.30, che in sella al suo asinello incontrerà i più piccoli in piazza Carducci e negli oratori di Colombare e di Lugana.

Quest’anno però anche Babbo Natale non ha voluto essere da meno, e si farà trovare in via Verona a Lugana sabato 20 e 27 dalle 15 con cioccolata calda, vin brulé, frittelle, crêpes. Ai bambini, ma non solo, è infine dedicata la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza Montemurro a Colombare da sabato 6 dicembre a domenica 11 gennaio.

A Rovizza, invece, sabato 6 alle 17.45 un coro gospel inaugurerà il presepe vivente degli Amici di Rovizza: nella frazione si esibiranno anche i cori delle parrocchie sabato 20 alle 17.45, mentre martedì 6 gennaio a pranzo è in programma lo spiedo della Befana.

Sport

Non mancheranno gli appuntamenti ad hoc per gli amanti dello sport: la camminata di Natale con la Sirmione Running è in programma domenica 7 dicembre alle 9, il Galà dello Sport, con la partecipazione di grandi campioni, sarà ospitato giovedì 11 alle 19 al PalaSport, mentre sabato 13 dalle 14 si disputerà un torneo di tennis nei campi della Brema. Domenica 21 alle 10, infine, il Vespa Club Sirmione organizzerà la Gimkana di Natale al centro sportivo.

Vigilia e Capodanno

La Vigilia di Natale, il brindisi di mezzanotte è in piazza Carducci con gli auguri e il vin brulé offerto dall’associazione Residenti del Centro Storico, mentre Capodanno si festeggia come sempre alla pista di pattinaggio con la diretta di Radio Studio+ dalle 19.

Novità di quest’anno il mercato di Forte dei Marmi, che farà tappa a Colombare venerdì 26 dicembre dalle 8 alle 20, e la rassegna «Sapori e Vini del Garda a Sirmione», con degustazioni e masterclass a cura della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda sabato 3 e domenica 4 gennaio dalle 11 alle 17 in piazza Carducci.