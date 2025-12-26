Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A Natale ruba in ospedale e tenta di fuggire con un’ambulanza

Paolo Bertoli
È accaduto agli Spedali Civili di Brescia, quando un 29enne dimesso dal Pronto soccorso ha rubato negli ambulatori: è stato bloccato dal capo equipaggio del mezzo
Un'ambulanza fuori dall'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Un'ambulanza fuori dall'ospedale Civile di Brescia
Ha rubato in ospedale e, per fuggire, ha cercato di mettersi alla guida di una ambulanza. Ma è stato bloccato dal capo equipaggio che lo ha trattenuto fino all’arrivo della Volante. L’episodio è accaduto la sera di Natale al Civile.

Cos’è successo

Il soggetto, un 29enne bresciano tossicodipendente e con numerosi precedenti, era arrivato in pronto soccorso nel pomeriggio e, dopo essere stato visitato e dimesso, si è introdotto in un ambulatorio e ha rubato gli effetti personali di un medico. Fuori ha puntato su una delle ambulanze, portando via la bodycam e le radio personali dei soccorritori. Il capo equipaggio dell’ambulanza si è però accorto ed è intervenuto, bloccando l’uomo fino all’arrivo della pattuglia del commissariato Carmine, che lo ha arrestato. Per lui è stato elevato dal questore un avviso orale di pubblica sicurezza.

