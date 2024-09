Natale islamico, la processione per le vie della città

È partito poco prima delle 15, oltre due ore dopo l’orario annunciato, il corteo di musulmani pachistani organizzato per le vie della zona sud della città in occasione del Mawlid, il Natale islamico, una festa condivisa dalla comunità musulmana bresciana per ricordare la nascita del profeta Maometto nel dodicesimo giorno del «Rabi-al-awal», terzo mese del calendario islamico.

Alla partenza le persone erano circa un migliaia ma man mano numerosi fedeli si sono aggregati dalle vie laterali. Da via Sardegna il serpentone, con musiche religiose e bandiere, percorrerà via Sostegno, via Cremona, via Volta e via Borgosatollo fino ad arrivare all’area spettacoli viaggianti di via Morelli dove è prevista la preghiera di conclusione.

Il corteo in via Sostegno

I motociclisti della polizia locale stanno deviando il traffico a seconda della posizione del corteo per limitare al massimo le conseguenze sulla circolazione stradale.