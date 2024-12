Natale in musica a Gussago: il calendario degli eventi

Dicembre porta con sé l’atmosfera incantata che accompagna il Natale, e Gussago si prepara a celebrarlo con un ricco calendario di eventi che intrecciano tradizione, cultura e condivisione, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa.

Tra questi spiccano i laboratori teatrali «Il tappeto delle fiabe» dedicati a Santa Lucia, un’esperienza creativa per i bambini dai 5 anni in su e per i loro genitori. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 6 dicembre (dalle 17 alle 19) e sabato 7 dicembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) in Sala Civica Togni.

Il percorso si concluderà con lo spettacolo «Santa Lucia», in scena domenica 8 dicembre (alle 20.30) presso la Sala Civica Togni, preceduto dal laboratorio alle 14. I bambini sono invitati a portare abiti bianchi e coroncine di lucine oltre a un giocattolo di legno o una bambola di pezza e calze antiscivolo. Il costo per partecipare all’intero ciclo di incontri è di soli 10 euro (per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347.5731561).

Tra gli eventi più attesi del mese, sabato 7 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di San Lorenzo, si terrà il concerto di Natale «Senso, non senso, doppio senso», diretto dal maestro Lorenzo Donati organizzato da «Ut insieme vocale-consonante». Questo appuntamento guiderà il pubblico in un’esperienza unica, esplorando attraverso la coralità il legame profondo tra voce e parola, tra pensiero e illusione.

Due eventi speciali

Dicembre è anche il mese per riscoprire e valorizzare i tesori del territorio. Domenica 22 dicembre sarà una giornata speciale per Gussago, con la suggestiva cornice della Santissima protagonista di due eventi unici.

La mattina, a partire dalle 10, la trasmissione «In piazza con noi» di Teletutto sarà in diretta dall’ex complesso domenicano per portare nelle case di tutta la provincia la magia del Natale gussaghese. Sarà un’occasione non solo per scambiarsi gli auguri, ma anche per presentare al pubblico la Santissima dopo i recenti restauri, un luogo amatissimo dai gussaghesi per il suo valore storico e simbolico.

Nel pomeriggio, sempre alla Santissima, ci sarà spazio per le visite guidate che permetteranno ai visitatori di scoprire la storia e il fascino di questo straordinario edificio. Tre turni di visita, a partire dalle 14.15, offriranno un viaggio nella storia, tra arte e spiritualità, in un luogo che ha già richiamato l’attenzione di oltre 500 persone nelle precedenti date. Per prenotazioni e info è possibile consultare il sito santissimadigussago.it.