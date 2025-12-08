Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Un Natale fatto a mano: a Bagnolo c’è il grande albero di lana

Alessandra Portesani
È frutto del lavoro del gruppo Uncinetto insieme e si trova in piazza IV novembre: oggi l’inaugurazione ufficiale
  • Bagnolo, l'albero di Natale di lana e le coperte che avvolgono gli alberi
In piazza IV Novembre quest’anno non troneggia un semplice albero di Natale, ma un’imponente opera collettiva: un grande pino interamente realizzato con migliaia di gomitoli di lana, assemblati con pazienza e creatività dal gruppo Uncinetto Insieme. Poco distante, in piazza Garibaldi, gli alberi veri si presentano con un aspetto totalmente rinnovato: i tronchi sono stati avvolti da coperte coloratissime, frutto di un lungo lavoro a maglia i cui figli intrecciati sono diventati un mosaico vivace di colori e trame.

Il progetto

Anche quest’anno Bagnolo Mella si è vestita di Natale e per l’occasione ha scelto di farlo prendendo parte a un progetto che unisce arte, manualità e soprattutto comunità. Il centro storico quindi ha indossato un vestito nuovo: morbido, vivace, sorprendente. Tutto merito del neonato gruppo di bagnolesi che, partendo da semplici gomitoli, ha saputo dare vita a un gesto di attenzione verso il paese, trasformando il lavoro manuale in un vero percorso di partecipazione.

Il gruppo Uncinetto Insieme di Bagnolo Mella - © www.giornaledibrescia.it
Il gruppo Uncinetto Insieme di Bagnolo Mella - © www.giornaledibrescia.it

«Il progetto – spiega l’assessore al Benessere Sociale Cristina Leoni, ideatrice dell’iniziativa e motore del gruppo – è stato lanciato nella tarda primavera del 2025. Inizialmente ha coinvolto alcune mie concittadine, ma in poche settimane il passaparola ha fatto il resto: la squadra è cresciuto fino a diventare una comunità di circa quaranta partecipanti, con età, abilità e storie diverse, tutte unite dalla voglia di mettersi in gioco».

La decorazione delle piazze, però, è stata soltanto la parte più visibile del lavoro svolto. Dietro ogni quadrato di lana e ogni pezzo di stoffa cucito con cura, si nasconde un’esperienza più profonda. «Lavorare fianco a fianco ha permesso alle partecipanti di riscoprire tecniche dimenticate, di confrontarsi, di sostenersi reciprocamente per raggiungere un obiettivo comune – prosegue l’assessore –. Ma soprattutto ha regalato momenti di serenità, risate, conversazioni e un senso di appartenenza ritrovato».

Simbolo

È proprio questa dimensione relazionale che ha dato forza al progetto, trasformando i ritrovi dedicati all’uncinetto in veri punti di aggregazione. La dedizione del gruppo non si è esaurita durante l’estate, al contrario, dopo la conclusione delle celebrazioni quinquennali, Uncinetto Insieme ha deciso di proseguire il suo impegno e in autunno ha lavorato alla creazione di un suggestivo albero di Natale all’uncinetto, destinato a diventare simbolo del Natale bagnolese.

«Un vero e proprio promotore di bellezza per la città che assume un forte valore sociale», precisa Leoni. L’albero sarà inaugurato ufficialmente oggi lunedì 8 dicembre all’interno dell’evento «Aspettando il Natale», organizzato dal Comune di Bagnolo Mella.

Coesione

A sottolineare l’importanza del progetto è intervenuto anche il sindaco Stefano Godizzi: «Non solo addobbi, dunque, ma un nuovo modo di vivere e far vivere gli spazi pubblici. Il gruppo Uncinetto Insieme è oggi la dimostrazione concreta che la creatività, quando condivisa, può diventare un motore di coesione sociale, capace di generare non solo colore nelle strade, ma anche legami, entusiasmo e senso di comunità».

Argomenti
Albero di Nataleuncinettofatto a manoNataleBagnolo Mella
