«Natale con gusto» a Iseo tra spettacoli e degustazioni

Tre fine settimana di mercatini natalizi ed eventi, è questa la nuova rassegna «Natale con gusto» promossa dall’associazione commercianti «Nova Iseo» e dal comune (iniziata il 7 e l’8 dicembre) che proseguirà per i prossimi due fine settimana: il 14 e 15 ed il 21 e 22 dicembre. La formula delle casette di legno con prodotti artigianali ed enogastronomici, musica, spettacoli di strada, eventi culturali e degustazioni è ormai consolidata anche se per qualche anno è andata in scena in forma ridotta.

Dove e quando

Quest’anno, grazie alla nascita di un nuovo sodalizio tra i commercianti, i weekend iseani saranno densi di manifestazioni ed i mercatini funzioneranno dalle 9 alle 22.

Dal 7 dicembre al 12 gennaio, tra il porto Gabriele Rosa e Largo Dante saranno allestite la pista di pattinaggio e la giostra che funzioneranno dalle 9.30 alle 22.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, lo spettacolo itinerante sarà Turbo Christmas il primo giorno e «Trampolieri luminosi itineranti» alle 15 ed alle 17; dalle 9.30 in viale Repubblica il gruppo di protezione civile presenterà le sue attività con la campagna «Io non rischio».

Infine, lo stesso giorno, è in programma la presentazione del libro «Il giovane Giovanni» di Gianluca Serioli. Natale con gusto si chiuderà domenica 22 alle 18 con brindisi natalizio.