Nascondevano la droga nei tubi dello scarico, due arresti a Pisogne

Nascondevano la droga nelle tubazioni di scarico della loro abitazione i due spacciatori arrestati dai carabinieri di Pisogne nelle scorse ore. I militari stavano monitorando i due uomini, un italiano di 53 anni e un albanese di 24, e li hanno visti vendere alcune dosi di cocaina. Quando hanno cercato di fermarli i due hanno provato a rifugiarsi in casa e disfarsi della droga.

Immediatamente è scattata la perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di trovare 22 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo spaccio nascosti nelle tubazioni di scarico. Entrambi sono stati arrestati. Per l’italiano disposti gli arresti domiciliari, per l’albanese il divieto di dimora in Lombardia.