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Nasconde l’hashish nell’aiuola: arrestato 18enne

Roberto Manieri
Gli agenti hanno notato strani movimenti nei pressi della fermata metro San Faustino e sono intervenuti per un controllo. Denunciato il complice 17enne
La zona dei controlli - © www.giornaledibrescia.it
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Nel corso di attività mirate contro lo spaccio, gli agenti del Commissariato Carmine hanno arrestato un 18enne bresciano pregiudicato per spaccio e rapina e denunciato un complice 17enne straniero, anch’egli con precedenti per gli stessi reati, entrambi residenti in città.

I due sono stati notati in zona Fossa Bagni con fare sospetto nei pressi della fermata metro San Faustino. Al momento del controllo, i poliziotti hanno visto il minorenne nascondere in un’aiuola un involucro con 22 grammi di hashish già pronto per la vendita. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altri 4 panetti termosaldati per 4 etti di hashish, materiale per il confezionamento nascosto nel marsupio del 18enne e diverse decine di euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. Portati in Questura, il maggiorenne è stato arrestato e il 17enne denunciato per spaccio, a disposizione delle rispettive Procure. Visti i numerosi precedenti e la pericolosità sociale, il Questore Paolo Sartori ha emesso per entrambi il Divieto di Accesso alle Aree Urbane, con divieto per 2 anni di accesso all’area urbana di via San Faustino e a tutti i bar ed esercizi pubblici della zona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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