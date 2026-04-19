Nasconde l’hashish nell’aiuola: arrestato 18enne

Nel corso di attività mirate contro lo spaccio, gli agenti del Commissariato Carmine hanno arrestato un 18enne bresciano pregiudicato per spaccio e rapina e denunciato un complice 17enne straniero, anch’egli con precedenti per gli stessi reati, entrambi residenti in città.

I due sono stati notati in zona Fossa Bagni con fare sospetto nei pressi della fermata metro San Faustino. Al momento del controllo, i poliziotti hanno visto il minorenne nascondere in un’aiuola un involucro con 22 grammi di hashish già pronto per la vendita. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altri 4 panetti termosaldati per 4 etti di hashish, materiale per il confezionamento nascosto nel marsupio del 18enne e diverse decine di euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. Portati in Questura, il maggiorenne è stato arrestato e il 17enne denunciato per spaccio, a disposizione delle rispettive Procure. Visti i numerosi precedenti e la pericolosità sociale, il Questore Paolo Sartori ha emesso per entrambi il Divieto di Accesso alle Aree Urbane, con divieto per 2 anni di accesso all’area urbana di via San Faustino e a tutti i bar ed esercizi pubblici della zona.