Narcotizzati dai ladri, «sono entrati in camera, accanto ai gemelli neonati»

Incursione notturna nella casa di una famiglia di via Camozzi, a Brescia: «Mi sono alzata e ho visto i cassetti aperti e gli oggetti alla rinfusa»

I ladri si sono introdotti in casa nella notte tra sabato e domenica

La voce è scossa anche ore dopo l’accaduto. E non potrebbe essere altrimenti. «I ladri sono stati nella mia camera mentre dormivo, hanno rubato il cellulare dal comodino del mio compagno, sono passati accanto al lettino in cui dormivano i miei gemelli di un mese». Non serve altro per capire l’angoscia che la giovane madre ha provato, il terrore di aver sentito violato il proprio nido. Il furto L’episodio, che aspetta ancora di essere chiarito nei dettagli e che è stato denunciato ai carabinieri,