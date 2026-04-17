Napoli, tunnel scavato fino al caveau: rapina da film alla banca

Un tunnel scavato con precisione, sbucato direttamente nei locali del caveau, e una fuga nelle fogne: è da qui che parte la ricostruzione della clamorosa rapina messa a segno alla filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a Napoli.

Secondo gli investigatori, il colpo sarebbe stato preparato per mesi. I banditi hanno realizzato un passaggio sotterraneo collegato alla rete fognaria, riuscendo a entrare nei locali della banca senza dare nell’occhio. Un lavoro definito «minuzioso» e portato avanti da mani esperte, tanto da non destare sospetti fino al momento dell’azione.

Il colpo

Il blitz scatta intorno a mezzogiorno. Tre uomini, con il volto coperto, entrano dall’ingresso principale – probabilmente arrivati a bordo di un’auto – mentre altri complici emergono proprio dal tunnel nei pressi del caveau. In totale il gruppo sarebbe composto da cinque o sei persone.

All’interno vengono radunate circa 25 persone tra dipendenti e clienti, tenute sotto controllo mentre i rapinatori entrano nel caveau. Con attrezzi da scasso forzano decine di cassette di sicurezza, portando via il contenuto, ancora da quantificare ma ritenuto ingente.

Nel frattempo qualcuno dall’esterno lancia l’allarme. Sul posto arrivano i carabinieri, che circondano l’area, mentre i vigili del fuoco riescono a liberare gli ostaggi aprendo un varco in un vetro blindato. Tutti escono illesi, anche se sotto shock.

Quando entrano in azione anche le forze speciali del Gis, utilizzando granate stordenti per sorprendere i malviventi, nella banca però non c’è più nessuno: i rapinatori sono già fuggiti attraverso il tunnel, dileguandosi nella rete fognaria con il bottino.

Le indagini

Le indagini ora si concentrano proprio sul percorso sotterraneo. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della società idrica per ricostruire il tragitto utilizzato dai banditi, mentre prosegue la caccia all’uomo. Intanto, davanti alla banca, si sono radunati centinaia di clienti in attesa di notizie sul contenuto delle cassette di sicurezza.