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Napoli, terremoto all’alba: l’epicentro ai Campi Flegrei

La magnitudo di 4.4 ha fatto avvertire le scosse in diverse aree del capoluogo campano: per intensità e durata ha ricordato quella di un anno fa
Un sismografo
Un sismografo

Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell’area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km.

Una scossa che, per intensità e durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire.

Presi d’assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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