Musica, pittura, letteratura: cultura protagonista a Cellatica

La cultura bussa alle porte di Cellatica. Il Comune ha presentato un vibrante calendario di iniziative che spaziano dal teatro alla musica, dalla poesia dialettale alla memoria storica, senza dimenticare la pittura e la letteratura. L’assessore alla Cultura, Luisa Castellazzo, non nasconde la soddisfazione: «Si tratta di un programma molto ricco, in cui si alternano spettacoli impegnati, musica d'autore, mostre legate al territorio e presentazioni di libri che spaziano dalla poesia dialettale alla Resistenza. Un palinsesto ben costruito, a cui si alterneranno nei fine settimana le proiezioni cinematografiche, con proposte di livello, anche in prima visione».

Lo spettacolo

Tra gli eventi di spicco, martedì 28 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il palco del Teatro Comunale Loda ospiterà lo spettacolo L’austriaca a cura di Teatro Telaio (ore 21, ingresso libero). La rappresentazione affronta temi cruciali come la patria, l’identità, il perdono e la colpa, narrando una storia capovolta che parte non dalle vittime, ma da chi ha partecipato alle ingiustizie. Protagonista è un’anziana signora, ex membro della Gioventù Hitleriana, che si confronta con il tradimento della sua amica ebrea Lea Winterfeld.

L’omaggio

Un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani sarà invece il cuore della serata di venerdì 7 febbraio. Alessandro Adami, Carlo Gorio e Stefano Zeni proporranno «Sulla cattiva strada. Omaggio a Fabrizio De André» (ore 21, ingresso gratuito). La performance ripercorrerà l’intenso repertorio di Faber, alternando brani struggenti del primo periodo alle canzoni più celebri delle ultime tournée. Venerdì 21 febbraio sarà la volta di «Aqua Trobia», spettacolo del Teatro Laboratorio basato sul poemetto dialettale di Achille Platto (ore 21, ingresso gratuito). Un viaggio nella memoria del mondo contadino degli anni Cinquanta. Il mese di marzo porterà con sé un nuovo ciclo di incontri con gli scrittori e la mostra di acquerelli «Tesori di Franciacorta», curata da Tiziana Roncali.