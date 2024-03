Muratello di Nave in lutto per «Beppe Caldaia», il gigante buono

Nella piccola comunità di Muratello, dove tutti si conoscono, ogni persona che se ne va lascia dietro di sé un ricordo. Quello di Giuseppe Lombardi, conosciuto come «Beppe Caldaia» perché in passato aggiustava caldaie a gasolio, rimarrà indelebile. E ammantato da un bel velo di dolcezza che all’apparenza contrasta con quella che era la sua corporatura: un omone, ma dal sorriso gentile.

Il «gigante buono» se n’è andato martedì scorso a 96 anni. Nel 2021 aveva ricevuto l’onorificenza «La Nave d’oro», attribuita dal Comune di Nave ai cittadini che si sono distinti in svariati campi, contribuendo alla crescita della comunità.

Il campo in cui Giuseppe Lombardi eccelleva, senza pretendere nulla in cambio né tantomeno qualsivoglia tipo di gloria o riconoscimento, era quello sociale. Non a caso la motivazione della giuria de La Nave d’oro recitava così: «In un tempo segnato dall’epidemia del Covid, Giuseppe Lombardi rappresenta simbolicamente quanti hanno alleviato le sofferenze di “fratelli” in difficoltà attraverso la testimonianza di un aiuto generoso e costante svolto alla Casa di riposo Villa Fiori di Nave per ben 18 anni».

Beppe aveva iniziato a frequentare la Rsa per assistere la mamma e la sorella. Nel frattempo aveva preso a cuore il caso di una signora paralizzata e sola, ospite da anni a Villa Fiori benché fosse ancora giovane per quel tipo di servizio, e per quasi due decenni l’ha assistita quotidianamente. Anche dopo la scomparsa della mamma e della sorella, lui aveva continuato a recarsi in Rsa per dar da mangiare e intrattenere la donna. Le cantava delle canzoni, la faceva ridere. E non mancava di dispensare buonumore anche tra gli altri ospiti anziani della struttura. Era una sensibilità rara, la sua.

Il funerale di Giuseppe Lombardi sarà celebrato oggi, giovedì 28 marzo, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Nave.