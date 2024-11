Muore investito dall’auto, donati gli organi del 29enne

Gaston Nicolas Pascal Urgoiti è spirato ieri in serata al Civile di Brescia. Il 61enne di Bedizzole sarà indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza

2 ' di lettura

I Carabinieri del Radiomobile di Desenzano sul luogo dell'incidente - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Guidava ubriaco. E ha travolto e ucciso un pedone. Ora il 61enne di Bedizzole sarà indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Ai carabinieri che si sono presentati a casa sua ha detto solo di aver sentito un rumore ma di non aver capito che si trattasse di una persona. Il test dell’etilometro ha chiarito che al momento dell’incidente aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. In quelle condizioni non poteva mettersi alla guida. E sapeva di ave