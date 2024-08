Muore in vacanza a 24 anni per un malore: addio a Silvia Coppolino

Sarà celebrato questo pomeriggio il funerale di Silvia Coppolino, la ragazza di San Martino della Battaglia vittima di un malore improvviso che l’ha colpita mentre si trovava in vacanza con la madre a Igea Marina, sulla riviera adriatica. Aveva solo 24 anni.

I suoi familiari hanno scelto per ricordarla con una citazione a lei cara, presa a prestito dal libro di Jennifer Niven «Raccontami di un giorno perfetto»: «Sei tutti i colori in uno, nel loro massimo splendore». Una frase che la giovanissima aveva utilizzato per raccontare di sé stessa a fianco di una fotografia pubblicata sui social e che i suoi cari hanno voluto in testa al suo necrologio. Era così: solare e «colorata» come solo a vent’anni si può essere.

Il malore a Igea Marina

La giovane si trovava in vacanza al mare dalla fine di luglio e nei giorni scorsi ha accusato un malore che le è risultato fatale: a niente sono serviti i soccorsi tempestivi, né il ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini. La salma è rientrata a Desenzano giovedì pomeriggio, mentre nella serata di ieri è stato recitato il rosario in suo ricordo. Oggi, venerdì 9 agosto, alle 16 sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Martino.

A Desenzano

Viveva lì, Silvia, da sempre. Con la mamma Patrizia, il papà Marcello e la sorella di poco più grande Stefania. Nella frazione di Desenzano aveva frequentato le scuole, prima di iscriversi all’istituto alberghiero Caterina De’ Medici. Dopo il diploma, la nuova avventura con i bambini: aveva studiato, ottenuto certificazioni per poter lavorare come baby sitter qualificata e in ludoteche. Da qualche anno a questa parte, poi, era arrivato anche l’amore: Michael, un ragazzo giovane come lei, che ora la piange insieme agli amici.