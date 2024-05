Muore in casa a Brescia, i cani e (i vicini) lanciano l’allarme

Il corpo senza vita di un uomo di 63 anni è stato trovato questo pomeriggio nell’appartamento in cui viveva in via San Zeno in città.

L’uomo, malato da tempo, viveva solo con una decina di cani. I vicini negli ultimi due giorni non lo avevano visto portare fuori gli animali ma sentivano abbaiare dentro l’appartamento. Il 63enne non aveva l’abitudine di chiudere la porta di casa e i vicini si sono quindi affacciati dal pianerottolo per chiamarlo e lo hanno visto immobile riverso a terra.

Immediatamente hanno allertato i soccorsi. Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia Locale sono giunti sul posto insieme al personale medico. Si tratterebbe quasi certamente di morte naturale. Il fratello della vittima, rintracciato dai carabinieri, ha riconosciuto formalmente il cadavere. Il canile sanitario sta intervenendo per recuperare i cani.