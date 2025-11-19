Giornale di Brescia
Muore durante una discussione, indagato il vicino

Paolo Bertoli
Al momento si tratta di un atto dovuto per permettergli di nominare un proprio consulente per assistere agli atti irripetibili. Disposta l’autopsia sul corpo di Cristopher Folli
Il complesso in cui viveva il 36enne Cristopher Folli - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
È stato nominato in serata il medico legale che, già domani, giovedì, eseguirà l'autopsia sul corpo di Cristopher Folli, il 36enne di San Martino della Battaglia morto ieri sera mentre discuteva con i titolari del locale sotto casa sua per i continui rumori che, a suo dire, dall'attività disturbavano i residenti. Il titolare dell'attività è ora indagato per omicidio.

Atto dovuto

Un atto dovuto per permettergli di nominare un proprio consulente per assistere agli atti irripetibili. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia arrivato per un improvviso malore oppure se sia riconducibile all'azione dell'indagato o delle persone che erano con lui. In casa non sono stati trovati segni di colluttazione e sul corpo non ci sono evidenti segni di violenza, ma al momento la morte di Folli è senza una spiegazione.

Le indagini

I Carabinieri ritengono che, sulla base dei primi elementi emersi, non ci siano evidenti incongruenze nelle testimonianze dei tre uomini che erano nella casa. Loro per primi hanno allertato i soccorsi. Nessuna ipotesi comunque viene esclusa: dal malore improvviso ad una patologia ancora sconosciuta fino alla possibilità che una delle persone presenti abbia spinto il 36enne, facendolo cadere e sbattere la testa a terra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
discussionemaloremortoautopsiaSan Martino della BattagliaDesenzano del Garda
  3. Ricarica la pagina se necessario