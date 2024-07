Multe a targhe diverse, il Broletto: «Stiamo verificando»

Sono in corso controlli e prove da parte della Provincia di Brescia con i fornitori dopo le anomalie segnalate da Ovdamatic per una multa ricevuta in tangenziale Sud

2 ' di lettura

I veicoli della Ovdomatic fotografati in tangenziale Sud

Le foto parlano. Il caso, segnalato dall’azienda Ovdamatic al Giornale di Brescia, è reale e concreto e la Provincia, che ha in carico il rilevatore della velocità media sulla Tangenziale Sud, ha immediatamente avviato tutte le verifiche necessarie. Evidentemente qualcosa non ha funzionato correttamente tanto che nella stessa multa ci sono due veicoli diversi. L’impressione è quella che i veicoli della Ovdamatic abbiano involontariamente, e incolpevolmente, portato alla luce sia una falla del si