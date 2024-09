Multe date osservando i portali del traffico, assolto l’agente

Alessandro Mattanza, agente attualmente sospeso della Polizia Locale di Visano e Acqufredda non ha commesso il reato di falso che gli contestavano Procura e Carabinieri. È stato assolto dalle accuse «perchè il fatto non sussiste» e il Tribunale ha respinto la richiesta di condanna a due anni avanzata a luglio dal Sostituto procuratore Donato Greco. La vicenda ruotava attorno ad alcune multe date da Mattanza osservando i filmati dei portali di controllo del traffico che, tra le altre funzioni, segnalano anche le auto che sono prive di revisione o di copertura assicurativa. Sanzioni che secondo la Procura erano da comminare con la pattuglia sulla strada e non guardando a posteriori i filmati dato che quelle attrezzature non sono omologate per comminare direttamente le sanzioni come invece quelle della Provincia o del Comune di Brescia.

Secondo l’avvocato Ennio Buffoli, che ha difeso Mattanza, non c’è stato falso perché sui verbali era correttamente riportato che le sanzioni sono state comminate visionando i filmati in una data diversa e invitando poi le persone a presentare la documentazione su revisione o assicurazione. Anche dal punto di vista amministrativo, nei casi in cui era stato presentato ricorso, il giudice di pace aveva ritenuto valido il verbale. In uno di questi casi un automobilista multato aveva poi presentato esposto in Procura, dando avvio all’indagine