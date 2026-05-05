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Multa di 38mila euro a un distributore di Brescia dopo un controllo

Al suo interno sono state riscontrate diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Irregolarità ambientali nella gestione degli scarichi per un altro autolavaggio
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Una pompa di benzina (foto generica)
Una pompa di benzina (foto generica)

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il Gruppo forestale, Nas, Nil e l’Ufficio metrico della Camera di Commercio, hanno comminato una multa di 38mila euro a un distributore di carburanti della città, munito di un bar e autolavaggio, dopo aver svolto controlli straordinari sull’impianto.

Sono emerse diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: mancata nomina del medico competente e del preposto, carenze nei dispositivi di protezione, irregolarità nella valutazione dei rischi e nella gestione delle emergenze, oltre all’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza. Le ammende ammontano a 38.343,68 euro, a cui si aggiunge una sanzione di 1.000 euro per carenze nella formazione igienico-sanitaria del personale.

L’altro impianto

Controlli anche su un altro impianto di autolavaggio per verificare il rispetto delle norme su sicurezza, igiene e ambiente. In questo caso sono state riscontrate violazioni ambientali nella gestione degli scarichi: mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, omesse analisi, mancata tenuta dei registri di manutenzione e superamento dei limiti di emissione. La sanzione amministrativa, tra i 4.500 e i 45.000 euro, sarà stabilita dalla Provincia di Brescia.

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