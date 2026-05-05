Multa di 38mila euro a un distributore di Brescia dopo un controllo

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il Gruppo forestale, Nas, Nil e l’Ufficio metrico della Camera di Commercio, hanno comminato una multa di 38mila euro a un distributore di carburanti della città, munito di un bar e autolavaggio, dopo aver svolto controlli straordinari sull’impianto.

Sono emerse diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: mancata nomina del medico competente e del preposto, carenze nei dispositivi di protezione, irregolarità nella valutazione dei rischi e nella gestione delle emergenze, oltre all’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza. Le ammende ammontano a 38.343,68 euro, a cui si aggiunge una sanzione di 1.000 euro per carenze nella formazione igienico-sanitaria del personale.