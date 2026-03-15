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Muletto in fiamme, incendio in un capannone a Prevalle

Erik Fanetti
Un denso fumo nero ha invaso lo stabile. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco che hanno impedito che il rogo si propagasse
I Vigili del fuoco al lavoro a Prevalle © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco al lavoro a Prevalle © www.giornaledibrescia.it
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Poco prima delle 15 di oggi si è attivata la macchina dei soccorsi per un incendio divampato all’interno di un capannone in via Repubblica, a Prevalle. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati numerosi Vigili del Fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, le fiamme sarebbero partite da un muletto, sprigionando un denso fumo nero che ha rapidamente invaso l’intero stabile. All’interno del capannone, da quanto emerso finora, non sembrava esserci alcun lavoratore.

L’intervento dei soccorritori è stato immediato. In pochi minuti sono infatti arrivati i Vigili del Fuoco di Paitone, Salò e Brescia, con numerose autobotti, i pick-up e l’autoscala. I pompieri hanno domato il rogo e avviato le operazioni di aerazione dei locali, facendo così rientrare l’allarme.

Attorno al capannone si trovano anche altre attività, tra cui un gommista e un deposito di carbone, mentre all’esterno si sono diffusi il fumo denso e un forte odore.

Per scongiurare eventuali conseguenze per le persone, la Centrale Operativa di Areu ha inviato sul posto anche un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, pronta a soccorrere eventuali intossicati. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Brescia, impegnati negli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto, parallelamente alle verifiche dei Vigili del Fuoco, mentre proseguono le operazioni di bonifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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