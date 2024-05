Muffa e muri scrostati alle elementari di Carpenedolo: protesta dei genitori

Per la Lega inaccettabile «tenere i bambini in queste condizioni». Ma il sindaco non ci sta: «È in corso il rifacimento di parte della copertura della scuola primaria e di parte della palestra Atene, nonché della Dante»

I segni evidenti delle infiltrazioni - © www.giornaledibrescia.it

Umidità, muffe, intonaci che cadono e ambienti poco puliti: alcune foto delle scuole elementari scatenano il dibattito a Carpenedolo. E da quanto appreso, qualcuno sembra persino intenzionato a formalizzare una denuncia ai carabinieri. Intanto, «è inaccettabile tenere i nostri bambini in queste condizioni!», è l’accusa mossa all’Amministrazione comunale dalla Lega Carpenedolo, che ha ricevuto gli scatti da genitori coinvolti nei Consigli di classe e li ha poi condivisi su Facebook, accendendo il