Movida al Carmine, meno asporto e più plateatici come in piazza Paolo VI

Presto arriverà in giunta un pacchetto di misure che rendano il quartiere più ordinato. Inoltre dal 9 aprile saranno consegnati 2.620 questionari ai residenti dai 14 anni in su

Tavolini all'esterno dei bar in piazza Paolo VI a Brescia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

È il momento delle scelte politiche. Tanto attese quanto annunciate, ora stanno per arrivare. Perché dopo l’avvio a dicembre dello sperimentale piano per la notte e l’imminente start di un’indagine statistica tra gli abitanti del Carmine, la Loggia è pronta ad agire con provvedimenti concreti per riequilibrare la gestione del mondo notturno nel quartiere simbolo della movida bresciana. A rivelarlo è lo stesso assessore alle Attività Produttive Andrea Poli, che «entro un paio di settimane» porter