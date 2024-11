Motociclista travolto a Bagnolo: guidava col braccio ingessato

Scontro tra un’auto e una moto in via Brescia a Bagnolo Mella: il centauro stava guidando la sua due ruote con il braccio ingessato, condizione assolutamente vietata dal codice della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Bagnolo Mella, agli ordini del comandante Nicola Caraffini.

Stando ai primi rilievi effettuati pare che il centauro abbia impegnato la rotatoria in via Brescia e una volta terminata la curva, proprio a causa del gesso che gli avrebbe impedito di frenare, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta andato a sbattere frontalmente contro l’auto, una Bmw, che stava percorrendo la carreggiata in direzione opposta, in direzione di Manerbio.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Civile: non sarebbe in pericolo di vita, ma a quanto pare avrebbe riportato la rottura del femore. Sarà multato per varie infrazioni, la più grave l’impossibilità di guidare con un arto ingessato.