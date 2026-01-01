Mosca accusa Kiev: «Droni ucraini su hotel nel Kherson, 24 morti»

La guerra tra Russia e Ucraina si è aperta nel nuovo anno con un bilancio pesante di vittime civili, accuse incrociate e nuovi attacchi con droni su più fronti, mentre da Mosca e Kiev arrivano messaggi politici opposti sul futuro del conflitto.

Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, almeno 24 persone sarebbero state uccise e oltre 50 sarebbero rimaste ferite in un attacco con droni contro un bar e un hotel nell’insediamento di Khorly, nella regione di Kherson, sulla costa del Mar Nero. A dichiararlo è stato il governatore filorusso della regione, Vladimir Saldo, che su Telegram ha parlato di un attacco deliberato avvenuto attorno alla mezzanotte di Capodanno, mentre i civili stavano festeggiando.

Il messaggio

«Ieri sera il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno colpito un bar e un hotel», ha scritto Saldo, precisando che «secondo i primi rapporti oltre 50 persone sono rimaste ferite e 24 sono state uccise», ma che «i numeri sono in fase di chiarimento». Il governatore ha aggiunto che uno dei droni trasportava una miscela incendiaria e ha parlato di un vasto incendio che avrebbe impedito i soccorsi per diverse ore.

Nel suo messaggio, Saldo ha denunciato che «molti sono stati bruciati vivi» e che tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Ha paragonato l’episodio alla strage della Casa dei Sindacati di Odessa del 2014 e accusato direttamente Kiev: «Ora hanno deliberatamente bruciato delle persone. Ecco come appare la “pace” che Zelensky afferma di voler raggiungere». Secondo le autorità locali filorusse, l’incendio sarebbe stato domato solo nelle prime ore del mattino e i medici starebbero ancora lottando per salvare la vita dei feriti. La regione, ha concluso Saldo, «è in lutto con le famiglie delle vittime» e riceverà «tutto il supporto necessario».

Sempre sul fronte delle accuse, il ministero degli Esteri russo ha diffuso sul proprio canale Telegram un video che mostrerebbe i rottami di uno dei droni che, secondo Mosca, avrebbero preso di mira una residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Le autorità russe hanno presentato l’episodio come un’ulteriore prova dell’escalation ucraina e della volontà di colpire obiettivi sensibili sul territorio russo.

Le accuse sono state però respinte dall’Unione europea e dagli Stati Uniti. L’alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha definito «infondate» le affermazioni russe, accusando Mosca di voler «ostacolare i reali progressi verso la pace». Anche la Cia, secondo quanto riportato, avrebbe informato Donald Trump che «l’Ucraina non stava prendendo di mira la casa del presidente russo», smentendo così l’interpretazione fornita dal Cremlino.

Gli altri attacchi

Nella notte di Capodanno, intanto, sono proseguiti gli attacchi reciproci con droni. Le forze russe hanno colpito obiettivi nelle città ucraine di Lutsk e Odessa, mentre Kiev avrebbe lanciato attacchi contro raffinerie nelle regioni russe di Kaluga e Krasnodar, oltre ad aver diretto droni anche verso Mosca. Un’escalation che conferma come il conflitto resti attivo su più livelli, con un uso sempre più intenso di velivoli senza pilota contro infrastrutture civili e industriali.

Il presidente russo Vladimir Putin ha approfittato del tradizionale messaggio di Capodanno per rivolgersi direttamente ai soldati impegnati al fronte. «Crediamo in voi e nella nostra vittoria. Il destino di ognuno è inseparabile da quello della Patria», ha affermato, ribadendo il legame tra l’operazione militare e la difesa dello Stato russo.

Di segno opposto il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha insistito sulla volontà di porre fine alla guerra senza rinunciare all’indipendenza del Paese.

«Vogliamo la fine della guerra, ma non la fine dell’Ucraina. Arrenderci? Chiunque la pensi così si sbaglia di grosso», ha dichiarato, riaffermando la linea della resistenza e respingendo ogni ipotesi di capitolazione.