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Morto in mare Silvano Loia, manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

Il 52enne era entrato in acqua per fare il bagno a Tarquinia e non era più tornato a riva. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato ritrovato in serata a Montalto di Castro
Francesca Neri e Silvano Loia
Francesca Neri e Silvano Loia

È Silvano Loia, il 52enne, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, sulla litoranea Viterbese. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant' Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo che era entrato in acqua per fare il bagno.

Immediatamente è scatta la macchina dei soccorsi e la zona è stata battuta da un natante a da una moto d'acqua dei vigili del fuoco. In campo anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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