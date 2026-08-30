Morto in mare Silvano Loia, manager Rai Way e compagno di Francesca Neri

Il 52enne era entrato in acqua per fare il bagno a Tarquinia e non era più tornato a riva. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato ritrovato in serata a Montalto di Castro

30 agosto 2026 1 ' di lettura

Francesca Neri e Silvano Loia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Francesca Neri Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...