Addio al prof Alibrandi, storico preside del Gigli di Rovato

Il mondo della scuola, in Franciacorta, in lutto per la scomparsa di Salvatore Alibrandi, per decenni dirigente scolastico nell’Ovest Bresciano.

Alibrandi, 78 anni, era in pensione da qualche anno e si divideva tra l’abitazione di Palazzolo e la natìa Sicilia. Qui è morto ieri, a Tonnarella di Furnari, vicino a Messina.

Alibrandi era molto conosciuto soprattutto per la sua esperienza di dirigente scolastico a Palazzolo, Breno, Manerbio e per un decennio (dal 2003 al 2013) all’istituto Gigli di Rovato, dove era stato a lungo anche docente di matematica. Al suo mandato, tra i molti interventi, risale la sistemazione e la successiva intitolazione della biblioteca interna a Laura Gobbini, docente scomparsa prematuramente.

Numerosi gli attestati di cordoglio arrivati per la morte di Alibrandi, che lascia la moglie Domenica e i figli Danilo e Tiziana. I funerali si terranno oggi alle 11 a Rodì (Messina).