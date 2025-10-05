Giornale di Brescia
Morto in moto, il 16enne era stato allo stadio per l’Union Brescia

Erik Fanetti
Luca Tanfoglio, residente a Bione, stava raggiungendo gli amici. Lascia la mamma Marica, il papà Ivan e un fratello piccolo
Luca Tanfoglio aveva 16 anni - © www.giornaledibrescia.it
Era da poco uscito di casa, nel pomeriggio di ieri, per raggiungere con la moto alcuni amici al campo sportivo di Sabbio Chiese. Un tragitto breve, come tanti, ma che questa volta si è trasformato in una tragedia. La vita di Luca Tanfoglio, 16 anni, di Bione, si è spezzata in un istante lungo via Dossolo, poco dopo la partenza dalla sua abitazione, lasciando attonita un’intera comunità. La dinamica Secondo quanto ricostruito, mancava poco alle 18 quando, mentre procedeva in discesa, Luca avrebbe

  3. Ricarica la pagina se necessario