Morto in un parcheggio a Rodengo, disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica a fare piena luce sulla morte, ieri pomeriggio a Rodengo Saiano, di un 50enne del paese.

L’uomo è stato soccorso nel piazzale di un parcheggio alle spalle di un’area di servizio della provinciale 510 ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Sono stati i Carabinieri di Gussago, contattati dalla centrale operativa dell’emergenza sanitaria, ad aver avviato le prime indagini e segnalare l’accaduto al magistrato di turno.

Ricostruzione

Secondo le prime informazioni disponibili l’uomo, che lavora in un’azienda nella zona industriale tra Castegnato e Rodengo, attorno alle 13.30 aveva finito il turno. In quel momento non si è sentito bene. Probabilmente convinto di riuscire ad arrivare a casa, ad una manciata di chilometri di distanza, si è messo alla guida del suo Fiat Qubo ma a metà strada si è fermato nel parcheggio e ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza.

L’intervento dell’automedica da Ospitaletto però non è bastato. L’uomo è morto poco dopo. Spetta ora agli accertamenti disposti dal magistrato capire cosa abbia determinato il malore e se ci siano delle responsabilità.