Morto in A21, lascia la compagna e un figlio di 2 anni

Roberto Bertanza, il 43enne deceduto l’altra sera lungo la A21, travolto e ucciso da un’auto, aveva scelto di fare di Offlaga la sua casa. Ci viveva da quattro anni insieme alla compagna Silvia e a loro figlio di soli due. La salma dell’uomo è stata riconsegnata ieri pomeriggio ai familiari, dopo il nulla osta del magistrato; e composta alla casa funeraria Pini, a Offlaga, da dove venerdì 27, alle 15, muoverà verso la parrocchiale del capoluogo per l’ultimo saluto. A piangere il tragico decesso di Roberto, che lavorava in un’azienda di San Gervasio, i genitori e numerosi tifosi del Brescia, squadra che seguiva anche in trasferta.

Dolore

«Ci stringiamo tutti quanti attorno alla famiglia Tomaselli – chiosa il sindaco Giancarlo Mazza –, alla compagna Silvia e al loro piccolo, che ora piangono il loro compagno e papà e sono nel dolore. Sapere che il calore familiare di questi giorni natalizi sarà infranto dalla mestizia, certamente rende più amare le festività».

Con il trascorrere delle ore, intanto, si fa più chiara la dinamica di quanto accaduto intorno alle 20, poco prima dell’uscita del casello di Manerbio, lungo l’autostrada A21. Roberto Bertanza viaggiava da solo a bordo della sua Lancia Ypsilon quando è uscito di strada ed è andato a sbattere con la sua auto contro il guardrail centrale. A causa dell’impatto, l’auto si è girata su se stessa e si è ritrovata rivolta nella direzione di marcia opposta.

Una volta sceso dalla sua auto per mettersi in salvo, il 43enne è stato investito da una vettura che sopraggiungeva e che non ha potuto evitare l’impatto. I soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.