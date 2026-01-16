Accoltellato a scuola, gravissimo studente di 18 anni

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» della Spezia.

A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

Fermato un 19enne

La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore dello studente accoltellato oggi. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un 19enne che in queste ore viene sentito in questura. Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione. Intanto lo studente di 18 anni vittima dell'accoltellamento è stato operato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dopo aver subito le prime cure direttamente sul posto. La prognosi resta riservata.

Interrogatorio

Ancora in corso l'interrogatorio dello studente che oggi poco prima delle 12 ha accoltellato un suo compagno di scuola. Al ragazzo, che secondo le prime informazioni sarebbe italiano di origini straniere, potrebbe venir contestato il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

Il coltello da cucina utilizzato per ferire il suo compagno sarebbe infatti stato portato da casa. Il giovane ferito, che ha 18 anni, è di origini egiziane ma nato in Italia. Secondo quanto si è appreso, la lite tra i due - probabilmente per motivi sentimentali - sarebbe iniziata nei bagni dell'istituto e l'aggressione vera e propria si è consumata in aula, dove la vittima aveva cercato rifugio. La dinamica dell'aggressione è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte degli specialisti della squadra mobile della Spezia.