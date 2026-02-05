L’avvocato Luca Broli: «Nessuno mi ha avvisato della morte di Gatti»
Avvocato Luca Broli, qual è stata la prima reazione alla notizia della morte di Guglielmo Gatti?
Be’, di stupore, anche perché aveva un'età anagrafica non certo veneranda; quindi, stupore anche perché, pur non vedendolo da qualche anno, nulla faceva presagire un epilogo di questo genere. Neppure durante la sua detenzione mi era mai stato manifestato alcun problema a livello medico da parte sua o da parte del reparto medico del carcere.
A oggi non si conosce la causa di morte?
Non si sa, anche perché c'è un discorso burocratico un po' farraginoso. Non avendo Gatti parenti diretti o collaterali, la questione ha barriere legate alla privacy che impediscono di avere notizie sul fatto. E il carcere, del resto, deve attenersi a discipline legate appunto alla riservatezza.
Quando lo ha visto l’ultima volta?
Anni fa e l'accordo era: ci aggiorniamo dopo agosto 2025 per parlare della possibilità di godere della semilibertà. Un aspetto che peraltro avevo sollevato io, nemmeno lui. E mi aveva detto: «Va bene, si faccia sentire quando vuole, io non ho fretta». E solo ora ho appreso questa notizia che io non ho mai saputo perché nessuno mi ha mai avvisato.
Il fatto che è sepolto a Milano cosa può significare?
Probabilmente nessuno si è interessato a lui e io non sono mai stato contattato da persone di sua conoscenza. Altrimenti immagino sarebbe stato portato nel cimitero di Brescia dove riposano i genitori. L’unico che aveva dimostrato interesse per Guglielmo era il cugino Giovanni purtroppo deceduto nel giorno dell’udienza in Cassazione.
Anni fa, Guglielmo Gatti le aveva detto: «Voglio solo essere dimenticato…»
Diciamo che ha rispettato il proposito… Voleva non essere ricordato e si era sempre opposto all'ipotesi di riapertura del caso, rifuggendo riabilitazioni e quant'altro. Con il suo stile ha deciso di andarsene in questo modo, insomma.
Quindi, adesso, i prossimi passi che lei farà quali sono?
Cercare di capire la causa del decesso.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.