Addio a Ezio Puerari, storico fornaio di via Crispi

Se n’è andato Ezio Puerari, storico fornaio di via Crispi, a Brescia, figura simbolo di una tradizione artigianale che si è tramandata di padre in figlio. Malato da tempo, Puerari lascia la moglie Daniela e il figlio Alessandro.

La sua scomparsa ha sollevato profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano e ne apprezzavano dedizione, impegno e generosità. Doti umane che Puerari manifestava in primis nel lavoro e nell’amore verso la famiglia.

L’attività

Inizialmente in via Garibaldi, l’attività dei Puerari si sposta in via Crispi nel 1986 per volere del padre di Ezio, Giancarlo Puerari, che avvia un nuovo panificio a conduzione familiare. Nel tempo la bottega diventa punto di riferimento per generazioni di studenti sia del Conservatorio che del liceo classico Arnaldo, ma non solo. Ezio, grande appassionato di calcio, è stato capace di incrociare proprio nel suo negozio, oltre alla gente comune, anche i grandi del calcio come Baggio, Vialli, Mancini, Prandelli e tanti giocatori del Brescia di ieri e di oggi.

I funerali si svolgeranno lunedì 13 gennaio alle 13.45 nella parrocchia del Buon Pastore, in viale Venezia, partendo dalla Casa del Commiato di via Bargnani 25.