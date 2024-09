È morto Elio Fontana, storico parlamentare bresciano della Dc

È morto alla Poliambulanza, dopo mesi di malattia, Elio Fontana. Aveva 83 anni.

Storico esponente della Democrazia Cristiana e componente di una famiglia da sempre impegnata in politica. Elio Fontana è infatti fratello di Sandro – già ministro dell’Università nel governo Amato – e di Gianfranco, in passato sindaco di Collebeato.

Elio Fontana è stato per quattro legislature in Parlamento. Tre volte in Senato – risultando anche uno dei più giovani senatori in Italia – e una volta deputato.

Il cordoglio della sindaca e della Giunta

«Ho appreso la notizia con dispiacere», ha detto la sindaca. «Fontana, ex parlamentare da sempre impegnato in politica nelle file della Democrazia Cristiana, ha fatto parte della storia di Brescia e dell’Italia. Desidero esprimere vicinanza, la mia personale e a nome di tutta la Giunta, al figlio Paolo, che siede con noi in Consiglio comunale, alla famiglia e agli amici. Brescia oggi perde un uomo di capacità che ha saputo attraversare alcune delle fasi più complicate del nostro Paese, senza mai smarrire i propri valori. A lui e al suo lavoro va il riconoscimento di tutta la città».