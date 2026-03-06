Morto l’edicolante di piazza Rovetta, decine di messaggi sulla vetrina

Dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Ersettigh, edicolante molto conosciuto in centro con il suo chiosco di piazza Rovetta. Fabrizio, 60 anni, aveva recentemente subito il triste lutto della perdita della madre e, a seguito di un incidente stradale, non si era ancora completamente ripreso dalle lesioni riportate quando, purtroppo, è venuto a mancare.

I messaggi di cordoglio

La vetrina dell'edicola di piazza Rovetta - © www.giornaledibrescia.it

La notizia della sua dipartita ha colto di sorpresa e lasciato attoniti coloro che lo conoscevano e si servivano dei suoi servizi, trovando sempre nella sua edicola un luogo accogliente e ricco di prodotti: anche dopo i funerali, celebrati lunedì, decine di clienti affezionati hanno lasciato messaggi di cordoglio sulla vetrina.

Un grande vuoto per chi lo frequentava con fiducia, poiché Fabrizio rappresentava un punto di riferimento tradizionale per molte famiglie del centro storico. La sua scomparsa segna la fine di un’esistenza, ma anche la perdita di una figura benvoluta e rispettata, indelebile nella comunità.