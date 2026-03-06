Giornale di Brescia
Morto l’edicolante di piazza Rovetta, decine di messaggi sulla vetrina

Fabrizio Ersettigh aveva 60 anni: prosegue da giorni il pellegrinaggio dei clienti affezionati, che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la sua improvvisa scomparsa
I messaggi lasciati dai clienti, in alto a destra Fabrizio Ersettigh - © www.giornaledibrescia.it
Dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Ersettigh, edicolante molto conosciuto in centro con il suo chiosco di piazza Rovetta. Fabrizio, 60 anni, aveva recentemente subito il triste lutto della perdita della madre e, a seguito di un incidente stradale, non si era ancora completamente ripreso dalle lesioni riportate quando, purtroppo, è venuto a mancare.

I messaggi di cordoglio

La vetrina dell'edicola di piazza Rovetta - © www.giornaledibrescia.it
La notizia della sua dipartita ha colto di sorpresa e lasciato attoniti coloro che lo conoscevano e si servivano dei suoi servizi, trovando sempre nella sua edicola un luogo accogliente e ricco di prodotti: anche dopo i funerali, celebrati lunedì, decine di clienti affezionati hanno lasciato messaggi di cordoglio sulla vetrina.

Un grande vuoto per chi lo frequentava con fiducia, poiché Fabrizio rappresentava un punto di riferimento tradizionale per molte famiglie del centro storico. La sua scomparsa segna la fine di un’esistenza, ma anche la perdita di una figura benvoluta e rispettata, indelebile nella comunità.

