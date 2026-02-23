È morto don Giuseppe Mombelli, parroco emerito di Muratello di Nave

Nella notte a cavallo tra sabato e domenica si è spento don Giuseppe Mombelli, parroco emerito di Muratello di Nave. Nato nel 1946 e ordinato sacerdote il 15 giugno 1974, don Giuseppe ha speso oltre cinquant’anni di ministero al servizio della Diocesi bresciana. I suoi primi incarichi lo videro vicario cooperatore in città, a San Francesco d’Assisi allo Stadio (1974-1981) e poi a Sant’Anna (1981-1989), prima di assumere la guida delle parrocchie di Calvagese e Mocasina (1989-1997) e successivamente di Azzano Mella (1997-2007).

Dal 2007 al 2022 è stato il parroco di Muratello di Nave, comunità in cui ha scelto di rimanere come presbitero collaboratore anche dopo la nomina a emerito. La camera ardente è allestita all’abitazione (strada prima di via Ferruccio Ventura, 5). Oggi, alle 18.30, la salma sarà traslata nella chiesa parrocchiale di Muratello, dove alle 19.30 si terrà la veglia di preghiera presieduta dal vicario generale, monsignor Angelo Gelmini.

I funerali, presieduti dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada, saranno celebrati domani alle 14 sempre nella parrocchiale della frazione. Don Giuseppe proseguirà poi il suo ultimo viaggio verso il cimitero di San Vigilio di Concesio, accompagnato dall’affetto di quanti lo hanno conosciuto.