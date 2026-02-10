È morto il dottor Quadri, punto di riferimento per la sanità bresciana

Si è spento all’età di 82 anni Armido Quadri, figura di riferimento della sanità Bresciana. Fino al marzo 2024 era stato presidente della Fondazione Richiedei di Gussago, raccogliendo il testimone da Carlo Bonometti nella delicata fase successiva alla pandemia di Covid19. Questo è stato solo l’ultimo dei prestigiosi incarichi da lui ricoperti: dal 2008 al 2011 aveva rivestito, infatti, la carica di direttore sanitario degli Spedali Civili di Brescia, ruolo che non poté più ricoprire per raggiunti limiti di età.

La carriera

Laureato nel 1968 all’Università di Padova, salì tutti i gradini della carriera sanitaria: da medico praticante a medico supplente, da assistente incaricato ad aiuto in ruolo, fino a ricoprire la carica di primario. A metà degli anni Novanta, Quadri fu nominato direttore sanitario dell’Ussl di Chiari, per poi ottenere l’incarico di primario e direttore sanitario dell’Opera pia Richiedei. Fino al 2013 fu poi componente del collegio tecnico dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda.

Nel corso della sua lunga carriera ha dato alle stampe decine di pubblicazioni scientifiche apparse su riviste nazionali e internazionali, oltre ad aver insegnato, in qualità di professore a contratto, alla facoltà di Medicina dell’Università di Brescia, nell’anno accademico 2001-2002.

La vita e le passioni

Nonostante l’intesa attività professionale, Quadri rimase sempre molto legato al suo paese natale, Bovezzo, e alla comunità di Anfo dove, fin da bambino, soggiornava durante il periodo estivo. Il consolidato legame con il lago d’Idro lo portò essere socio fondatore della Pro loco anfese e, negli ultimi anni, presidente dell’Associazione Sant’Antonio de Caster.

Grande appassionato di fotografia, nel 2004 per le guide di Anfo racconta aveva curato con le figlie Sara ed Elisa il volume «Orchidee nei dintorni della Rocca d’Anfo». I funerali saranno celebrati oggi alle 14.30 nella parrocchiale di San Gaudenzio in Mompiano. La partenza è prevista dagli Spedali Civili di Brescia alle 14.15 Lascia la moglie Mariuccia e le figlie Sara ed Elisa.