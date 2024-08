Morto a 30 anni dopo l’endoscopia: indagati cinque medici

Andrea Faustini si era sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un polipo il 17 luglio in Polimabulanza ed è morto domenica 28 luglio. La Procura indaga per omicidio colposo

Andrea Faustini è morto in Poliambulanza il 28 luglio - © www.giornaledibrescia.it

Cosa sia accaduto dovrà stabilirlo l’autopsia. Con il medico legale, al quale lunedì la Procura conferirà l’incarico, che sarà chiamato a ricostruire gli ultimi dieci giorni di vita del 30enne Andrea Faustini. Sottoposto alla Poliambulanza il 17 luglio ad un intervento chirurgico di endoscopia per l’asportazione di un polipo e morto domenica 28 luglio dopo un periodo trascorso in terapia intensiva. L’indagine Il pubblico ministero Claudia Passalacqua ha iscritto nel registro degli indagati cinqu