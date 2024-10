Infortuni e morti sul lavoro: a Brescia due incidenti all’ora

Elio Montanari

L’incidenza provinciale di infortuni, in rapporto agli occupati, è più che doppia rispetto a Milano. Il 2,6% di tutte le denunce nazionali arriva dal Bresciano

4 ' di lettura

Un grave incidente sul lavoro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È una tragedia continua che pare purtroppo inarrestabile, soprattutto a Brescia. Perché nel terzo millennio si continua a morire sul lavoro. I dati I dati fotografano la realtà in tutta la sua drammaticità. Le denunce di infortunio totali registrate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel 2023 sono state 585.356 e, di queste, 15.280 sono state rilevate in provincia di Brescia, il 2,6% del totale. Una percentuale che su supera l’incidenza dei 549mil