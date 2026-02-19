Addio ad Angela Zanola, la signora della siderurgia bresciana

È scomparsa ieri a 98 anni Angela Zanola, vedova di Pietro Fenotti, figura legata a una delle stagioni più intense della siderurgia bresciana e alla storia industriale di Nave: con lei se ne va una testimone diretta di un’epoca fatta di lavoro, intuizioni imprenditoriali e profondi cambiamenti sociali.

Angela Zanola, vedova di Pietro Fenotti

Il contributo

Quella di Angela Zanola è stata un’esistenza vissuta sempre al fianco della famiglia e dell’impresa. Accanto al marito, mancato nell’aprile del 2001, partecipò fin dagli inizi all’avventura che portò alla nascita dapprima, nell’immediato Dopoguerra, della Ferriera del Garza e poi dell’Afim, realtà specializzata nella produzione di acciai e tondini che contribuì allo sviluppo della Valle del Garza e dell’intero territorio di Brescia, diventando negli anni Sessanta una presenza centrale nell’economia locale e dando lavoro a centinaia di persone provenienti anche da fuori i confini bresciani.

Il sequestro

La sua vita fu segnata anche da momenti drammatici: il 4 marzo 1984 il marito venne sequestrato proprio sotto la loro abitazione: l’episodio sconvolse Nave, il Bresciano e non solo. L’imprenditore rimase nelle mani dei rapitori per 86 giorni prima della liberazione, che avvenne in provincia di Salerno senza il pagamento di alcun riscatto: un’esperienza durissima che segnò profondamente la famiglia anche sul piano umano e psicologico.

Imprenditrice e madre

Negli anni successivi Angela Zanola continuò a rappresentare un punto di riferimento anche per i figli Itala, Osvaldo e Sirio Fenotti e per l’ambiente imprenditoriale cresciuto attorno alla fabbrica, accompagnando anche la fase di declino dell’Afim e la trasformazione dell’area industriale, oggi in stato di abbandono e al centro di progetti di riconversione urbanistica. La sua storia resta intrecciata a quella di una comunità che attorno alle acciaierie ha costruito lavoro, identità e memoria: con la sua scomparsa si chiude un capitolo di quella stagione fatto di sacrifici, paure e speranze condivise, spesso lontano dai riflettori ma decisive per la crescita del territorio.

Il funerale di Angela Zanola sarà celebrato domani, venerdì 20 febbraio, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Nave, partendo dalla Casa del commiato di via Sorelle Minola (orari di visita: 8.30-20).