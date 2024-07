Morso da una vipera, ventenne soccorso a Ponte di Legno

È stato morso da una vipera lungo un sentiero al limitare di Ponte di Legno, ma senza perdersi d'animo è tornato a casa sua in centro, dove ha chiesto aiuto al 112. Brutta avventura per un ventenne che è stato quindi assistito dall'auto medica inviata dal 112. I sanitari hanno provveduto a predisporre l'assistenza al giovane per la somministrazione del siero antivipera.